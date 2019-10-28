倪姓男子因罹患愛滋病入住台北榮總，但因不滿床位安排，將鄰床8旬顧姓老翁拉下床，導致老翁頭部受創、手臂紅腫，3個月後因肺炎、急性腦中風死亡，刑事部分，高院依傷害罪判處有期徒刑7月確定，士林地院認定倪將老翁拉下床，依損害賠償判處倪須賠償顧的家屬精神慰撫金與醫藥費共計20萬50元，可上訴。

2016年2月間，倪姓男子因病入住榮總急診室，但因不滿醫院安排床位，將鄰床顧姓老翁推下床，隔天老翁被診斷出阻塞性中風，導致後續治療困難，家屬認為與倪將身體虛弱的老翁推下床是主因，並提出精神慰撫金200萬，以及醫療費、喪葬費共計235萬餘元。

法院認定欠缺「拉下床」細節，僅老翁後腦勺有7公分、9公分的紅腫，手臂4公分、3公分紅腫，無法證明，倪的行為導致老翁右側大腦動脈阻塞性中風，引發肺炎、急性腦中風的死亡結果。

根據刑事案件鑑定結果，顧翁有心臟、血管疾病，屬於腦中風高危險群，雖然住院前沒有中風，但當時電腦斷層掃描雖未發現，但是否與倪男將老翁拉下病床有關，根據護理紀錄，當時並未有腦出血、骨折的傷害，無法認定推下床與後續中風死亡有關。

法院認定確實有傷害的事實，判處精神慰撫金20萬，以及醫藥費50元，須賠償倪翁的家屬，但駁回喪葬補助費以及後續住院、看護費用，全案仍可上訴。

(中時 )