男子夜跑身體不適倒路旁警眼尖發現助送醫。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名身穿運動服的男子，28日凌晨倒臥在桃園市平鎮區龍泉一街龍泉橋旁行人步道，平鎮警方巡邏眼尖發現，驚見他不斷抽蓄及嘔吐，緊急通報送醫救護，所幸警方發現得早，送醫後並無大礙。

平鎮警分局龍岡派出所長鄭榮捷表示，當時與警員鄭人豪執行巡邏勤務行經龍泉橋時，隱約見到行人步道上有個人影，於是立即停妥車輛上前查看，赫然發現一名男子疑似因身體不適倒臥在步道上不斷的抽蓄及嘔吐，且意識不清，面對警方詢問已無法回應，員警見狀緊急協助將該名男子送醫，並派員通知家屬到場。

該名林男恢復意識後向警方表示，因患有嚴重的暈眩症，緊急時可能會造成脫水休克，本想趁著夜晚氣候較為涼爽，且人車稀少夜跑運動一下，沒想到卻突然發病，體力透支倒臥路旁。

林姓男子的母親接到警方通知，急忙趕到醫院，看到兒子平安無恙頻頻道謝，幸好發病時巡邏員警及時發現，初步穩定男子狀態，並協助緊急送醫，否則後果不堪設想。

(中時 )