國民黨臉書粉專時點名徐國勇、陳明通，指「這種官員的鬼話，你忍得下去嗎？」（摘自國民黨臉書粉專）

針對港人陳同佳案，國民黨在臉書粉專連日點名行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇及陸委會主委陳明通，以3位蔡政府官員發言罵人的影像，強力重批「傲慢」，呼籲全民一起下架「傲慢蔡政府」。

國民黨今天以「傲慢蔡政府：敗選聯盟首席代表蘇貞昌」發文，指蔡英文政府在陳同佳案大搞政治髮夾彎，行政院長蘇貞昌竟然不僅暗指馬英九是「魔鬼中的魔鬼」，還在說完「台灣被賣了，我們還在幫人家算錢呢」之後，對媒體冷哼一聲！

國民黨說，我們都已經對陳同佳發布通緝，哪有不讓通緝犯來台歸案的道理？蘇貞昌不反省政府差點放棄自己的司法主權就算了，還覺得捍衛司法主權的人是在「賣台」，這種傲慢的言論，顯見蔡英文政府對政治干預司法的舉動毫無反省之心，蘇貞昌院長才恰恰是那個斷送我方司法主權的魔鬼！這樣傲慢無禮的蔡英文政府，不下架怎麼行？

國民黨反批蘇貞昌「見笑轉生氣」、「作賊喊捉賊」，呼籲「傲慢政府該下架」。

國民黨臉書粉專25、26日也連續同時點名徐國勇、陳明通，指「這種官員的鬼話，你忍得下去嗎？」表示蔡政府與人民的距離，越來越遠，蔡政府居高臨下的姿態，醜態畢出！

26日的發文指出，陳同佳案，蔡英文政府先說將人犯送回是政治陷阱，後來又裝模作樣要派人去香港押解人犯。這明明是髮夾彎，卻硬要說前後立場一貫。徐國勇被記者嗆，竟回擊說「問一個部長，講話客氣點」！更不要提現任陸委會主委陳明通，在今年4月接受專訪時，針對韓國瑜到大陸去簽訂農產訂單的好事，竟然說出「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有甚麼差別」這樣的話。蔡英文政府不懂苦民所苦，這種無能、傲慢、濫權、酬庸的民進黨政府，明年0111一定要全面下架！

國民黨臉書粉專25日則以「態度傲慢，2020下架蔡政府」為題，發出徐國勇嗆記者、陳明通答覆藍委陳玉珍的影片：「看看影片吧！盛氣凌人、指著別人鼻子罵，這就是蔡英文政府的大官對待人民的態度。」

內文表示，針對陳同佳案，政府明明髮夾彎，內政部長徐國勇硬要指鹿為馬，說是「政府立場一貫」。記者戳破謊言，質疑他「睜眼說瞎話」，卻被徐國勇指著鼻子罵「講話客氣點」！代表人民的立法委員質詢陸委會，陸委會主委陳明通也是盛氣凌人、傲慢無禮、言不及義，一副不屑的樣子。這是人民公僕對待民意代表的態度嗎？

國民黨強調，民進黨不想接受人民的監督，還倒過來指責人民。傲慢的蔡英文政府，真應該要下架了！0111下架蔡政府，不讓他們再作威作福。

(中時 )