國民黨總統提名人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，26日中午在田尾鄉農會舉辦與農漁民有約座談會。（吳建輝攝）

國民黨總統提名人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，26日中午在田尾鄉農會舉辦與農漁民有約座談會。（吳建輝攝）

國民黨總統提名人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，26日中午在田尾鄉農會舉辦與農漁民有約座談會，韓國瑜強調中華文化幾千年，最基本就是顧肚子，農為國本，許多問題要立刻來突破，解決缺工問題、農藥、肥料和稻米保證價格得適當調整，還有出口導向，政府要幫忙，澳門1年進口雞豬魚肉就66億台幣，市場就在隔壁，卻都忽略了。

這場與農漁民座談會，彰化縣長王惠美、彰化縣議長謝典林、立委參選人蕭景田，彰化縣農會總幹事廖振賢和基層農漁會領導都參與。

彰化縣長王惠美表示，農民反映東西都賣不出去，韓國瑜在農業界非常熟悉，未來可有有很大的幫助，彰化縣各鄉鎮農也都有特色，目前最重要是幫韓國瑜拚過關。

立委參選人蕭景田指出，當前技轉無法落實，是因為沒有目標，韓國當選將會度台灣台灣進行全面調查，發展特色產業，輔導專區，以政府的力量拚、內外銷。

彰化縣農會總幹事廖振賢稱韓國瑜準總統，被逼到北農總經理辭職，多少人不捨，他對農業最了解，做很多功課，高雄市治理能力不是短短時間能夠展現，有心最美，執行力、治理能力都是最好。

座談會上，竹塘農會總幹事詹光信指出，很多農產產銷失衡，要改善經濟體質，需長期輔導，建立出口導向的窗口，擴大外銷品項。

彰化縣漁會總幹事陳諸讚指出，民進黨執政不分是非，凍結專業漁業權，彰化漁港在馬英九執政最後一年核定計畫，補助14億多，但民進黨執政提出離岸風電運維碼頭，沒辦法符合漁民需求。並強調不是不支持綠能，但錢要花得有意義，不是靠一句在地化、本土化，結果五鬼搬運掏空，本土廠商沒辦法，錢都外商賺。

韓國瑜最後總結，了解中國文化幾千年，基本就是顧肚子，所有戰爭都是因為吃不飽，當年農業，首先缺工問題一定要解決，申請外勞要予以考量。再者農藥、肥料價格、稻米保證收購價格都要調整。

韓國瑜說，農業要出口導向，政府3年前就說了，但3年過去，成果還是很差，看看田尾得花卉，有沒有想辦法賣出去，如果政府願意幫，澳門就是一個大市場，就在旁邊，結果該賺都沒賺到，為什麼都不想這個市場，話鋒一轉，「是因為當官的很大，當官是要幫忙服務」他當高雄市長，今年高雄水果、漁產量都提升了，農漁民就是希望有穩定價格，可以養家活口，政府有責任要幫農漁民朋友，部份外銷一定要作得到，最大市場就在隔壁，香港700百萬人口，還有很大空間。

韓國瑜強調，其他農業、農機補助等，通通都會通盤檢討，當年看到青年回到家鄉很多都失敗，就是沒有通路，政府有責任配合農漁會找到通路，執政就是要有愛心，「將心比心，真正用心，和農漁民貼近在一起，站在一起思考，這是肩膀上的責任」。

(中時 )