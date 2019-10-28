以機智幽默風格受到喜愛的台灣一線主持人陶晶瑩，出道近30年的她，在歌唱跟主持界都有著讓人印象深刻的代表作，非常受到觀眾喜愛，她2005年跟男星李李仁結婚，婚後育有一雙子女，而她多年來兼顧事業與家庭，是備受外界欣羨崇拜的新新女性代表人物，而差一歲就要50的她，最近分享了自己的近照，素顏模樣讓網友大為驚豔，直呼歲月真是沒在她臉上留下什麼痕跡。

陶晶瑩貼出素顏自拍照，竟然相當清純年輕，彷彿逆齡20歲。(取材自陶晶瑩IG)

陶晶瑩忙工作與家庭的同時，仍抽空經營社群網站，不忘跟粉絲分享生活點滴，最近她在IG貼出自拍照，照片中她俯身彎腰由上往下看鏡頭，特殊的角度讓頭髮猶如獅子般四散在臉龐周圍，她表示這張照片是素顏上陣，而這種拍法很可能不會美麗，沒想到凸顯出陶子的「優勢」。

49歲的陶晶瑩素顏入鏡，除了眉色淡了點，然皮膚白皙沒瑕疵，甚至緊緻沒皺紋，而陶晶瑩沒畫招牌眼妝，在螢光幕前的伶俐霸氣瞬間減少幾分，卻添了少女氣息，看起來反倒變年輕許多，讓粉絲不禁讚嘆陶晶瑩駐齡有術，「素顏也太清純了吧」，甚至有種女大生的感覺，瞬間逆齡至少20年。

(中時電子報)