台北市長柯文哲上任後訂出《政務官行政中立規範》及《台北市廉政規範》，柯還常自詡現在的台北市政府最清廉，對此市議員游淑慧砲轟柯文哲公然出席民眾黨立委候選人造勢場合、接受財團、其他縣市長邀宴還誇稱是「寄生戰術」，視廉政規範為無物，要求祕書處廢掉這二個連市長都做不到的規定。

根據台北市政府2015年通過的《政務官行政中立規範》，規定政務官必須謹守行政中立，不能動用資源優勢給特定候選人，游淑慧質疑，市府活動並未邀請市議員上台，卻邀請立委候選人坐跟市長在一起的第一排，質疑柯文哲帶頭違反規定。

游淑慧指出，根據規範，市長及政務首長除市政業務需要，不可出席候選人競選活動，更不可穿競選背心、旗幟，柯市長出席立委造勢活動，沒有一句話談到市政，是否違反規定？

此外，柯文哲輔選四處趴趴走，民進黨主席卓榮泰還曾質疑錢從哪裡來？對此柯文哲還炫耀這是「寄生戰術」，還聲稱「都是人家請的」；另柯文哲與財團吃飯，還向媒體回答表示是「輪流作東」。，但跟其他縣市長；財團吃飯，是否涉及利害關係？

游淑慧指出，郝龍斌市長時代河南少林寺來訪贈送農產品，當時政風處還特別打電話到河南少林寺詢問農產品價值多少？反觀現在柯市長和財團關係不清，且相關的行程均未登錄，隨意接受餽贈飲宴，標準何在？

游淑慧也怒轟柯文哲訂定規範卻不遵守，根本就是騙名聲，呼籲祕書處廢除這二個連市長都做不到的廉政規範

(中時 )