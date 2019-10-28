【即時新聞】小禎主持的年代MUCH全新節目《聽媽媽的話》開棚，這是她正式離婚後首次受訪。(粘耿豪攝)

小禎和整形醫生李進良12年前奉女成婚，近日小禎證實已和李進良簽字離婚，恢復單身的小禎今(28日)首度受訪，被問新歡壁紙小開丁春霆，她打趣說：「好不容易從愛情墳墓走出，應該很久不會想再去墓園」，暗示暫時沒有再婚打算，胡瓜曾和丁春霆聚餐過，沒問瓜哥對丁春霆的評價。

小禎今現身心情不錯，談到離婚進度，她透露目前和李進良都簽好字，就找一天去戶政事務所辦手續，兩人還是很好的朋友，問她為何會決定離婚？小禎表示之前為了孩子待在「舒適圈」太久，看了賈靜雯、小嫻、柯以柔的故事覺得很勵志，她才重燃希望覺得可以給自己一次機會，她強調：「跟丁先生一點關係都沒有」。

至於和丁春霆的關係，她回應兩人就是教友，每周三都會聚會，之前週刊寫她去丁春霆工作室，其實是小馬（倪子鈞）的家，問丁春霆有無恭喜她離婚？小禎說：「大家當然都恭喜，世上有誰不會恭喜這件事情，大家聽到這事都很開心，身邊還有很多人喜極而泣」。

問離婚條件，小禎說這是需要保密的部分，自己現在是住在瓜哥的房子，「接下來要更努力地賺錢」，要跟女兒Emma說這件事，小禎坦言是「很大的藝術」，然女兒從小在兩家輪流生活，從小就必須跟她解釋爸媽沒為何住在一起，相信女兒心裡也有底，「她當然會哭會難過，是很懂事的孩子」，Emma會覺得媽媽很孤單，也希望媽媽接下來有人照顧，幸好公布至今Emma沒遇到太多指指點點，小禎笑說：「媽媽在這裡謝謝同學們的成熟」。

(中時電子報)