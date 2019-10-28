有網友在郭台銘後援會的臉書社團中貼文轟李佳芬「老公還沒選上，就想干政」，釣出前高雄縣長楊秋興留言「豈止是夫人干政、簡直就是囂張」。（擷取自郭台銘後援會）

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬日前在東南亞進行海外造勢活動，她表示，「台獨課綱」把中華文化斬斷，國民黨總統參選人韓國瑜若當選，要把課綱改回來。這番言論引發議論，有網友在郭台銘後援會的臉書社團中貼文轟「老公還沒選上，就想干政」，釣出前高雄縣長楊秋興留言「豈止是夫人干政、簡直就是囂張」。對此，有網友到楊臉書留言痛批「記恨一輩子嗎？可以像個男人嗎？」

李佳芬日前表示，韓國瑜說過，如果當選，一定會把課綱修回來，也希望藉由教育重新改革，換回孩子們對中華民國的記憶。李佳芬強調，政府將歷史一刀切，中華民國離我們愈來愈遠。她透露，「當家裡孩子小時候講台灣是我們國家時，他們夫妻都嚇一跳，怎麼連這樣的問題都會在家裡出現，可見問題有多嚴重」。

然而，李佳芬這番話引來許多議論。有網友在臉書社團「郭台銘後援會」發文指出，砲轟「老公還沒選上，就想干政，沒看過候選人的太太這麼狂妄的」。這番言論也意外釣出楊秋興留言「豈止是夫人干政、簡直就是囂張」。

對此，有網友到楊秋興臉書留言「記恨一輩子嗎？可以像個男人嗎？整天酸罵黑，一點高度、格局也沒」、「他若當選，也是多數台灣人民選擇的，閉上你眼紅嘴，你的級數就止在前縣長」、「你的政治生涯已經結束！」此外，對於楊秋興這番言論，網友則認為「混綠又混藍，結果落得兩面不是人」、「修課綱剛好而已」、「沒舞台了，只好蹭版面」。

(中時電子報)