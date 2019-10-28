台南一名男子與擔任護理師的妻子分居一年打離婚官司，某日竟發現妻子在服用分娩、流產後幫助子宮止血的藥物，但2人已3年沒有發生性行為，遂提告妻子通姦。護理師辯稱雖與丈夫分居，但兩人偶爾會發生關係，但台南地方法院法官不予採信，依通姦罪判她2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

判決書內容指出，T男與護理師妻2014年3月間提起離婚訴訟並開始分居至 今。但T男2018年偶然發現，護理師竟曾於2015年到婦產科診所就診，並領取藥效為分娩、流產後之子宮止血的藥品「ERGOMETRINETABLET」，驚覺妻子與其他男人有染，因此提告通姦。

台南地方法院法官認為，護理師在警詢時表示跟丈夫從2012年起就沒有性行為，但在檢察官偵訊時又改口兩人雖然分居，還是會性交，因此懷孕；前後說法不一、情虛不實，不足採信，種種證據推論護理師懷孕並非與丈夫發生性交，判她有罪。

(中時電子報)