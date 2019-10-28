福容大飯店福隆店_蟬聯十大必住溫泉飯店。（福容飯店提供／吳康瑋新北傳真）

福容大飯店福隆店_適合姐妺相約泡湯的東北角溫泉勝地。（福容飯店提供／吳康瑋新北傳真）

福容大飯店福隆店_飯店無敵海景的用餐環境。（福容飯店提供／吳康瑋新北傳真）

福容大飯店福隆店_鄰近飯店區的環狀線腳踏車步道。（福容飯店提供／吳康瑋新北傳真）

進入秋冬，天氣一路冷起來！想要泡湯不用再飛到日本，東北角就有一處以全島唯一海底溫泉為主打，並於今年再次入選十大必住飯店的好去處，這坐落在最美海岸邊的福容大飯店福隆店，擁有稀有的泉質(氯化物碳酸氫鹽泉)礦物質含量更達台灣溫泉法定標準30倍的溫泉，剛推出隨即就獲得日本溫泉協會認證及新北市政府溫泉標章，也引來大量旅客體驗，在短時間內就獲得了世界百大奢華水療獎、十大好湯美食，並且蟬聯十大必住溫泉飯店等獎項。

福容飯店的海底溫泉不僅可享受海洋溫泉的溫暖擁抱，鹽泉更具有較強的保溫及保溼能力，浸泡後會在皮膚上形成薄膜，紓緩全身痠痛、恢復疲勞以及殺菌保濕等效用，來體驗過的旅客紛紛流連忘返，忘卻煩惱留下笑容，並且沿途的海岸風景更是美不勝收，絕對能讓你忘卻所有的憂愁煩惱。

飯店來推出由主廚特製的海鮮湯泡飯，經專業主廚親自挑選地方海鮮食材，並以螃蟹、中捲、鮮蝦、淡菜等各式新鮮海產，更特別的是來自於湯泡飯中所使用的飯粒，得先經過高溫油炸，將其中的水份脫出後讓飯粒呈現金黃色且帶有濃濃香氣，再將其倒入湯底之中，接觸到熱湯的米粒發出滋滋聲響，經過10分鐘持續煨煮，每一顆米粒吸收湯汁變得飽滿，嚐起來海味十足，絕對能滿足每個遊客的胃。

福容大飯店福隆店，更限時推出「wow福隆有溫泉」超激省優惠專案，11月1日至12月31日止，平日入住精緻風呂客房每晚只要只要3,999元起(每日限量五間)，搭配秋冬國旅補助,每晚只要2,999元起，再送澎派海味宵夜小卷米粉湯及頂級溫泉沐浴組，限時大賞邀遊客抓緊機會，給自己一個舒服又自在的假期吧。

(中時 )