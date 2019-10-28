星宇航空首架A321neo新機於28日上午11時20分降落在桃園國際機場，這架客機是全台首架A321neo，由董事長張國煒親自駕駛回台。（桃園機場記者聯誼會提供）

星宇航空首架A321neo新機於28日上午11時20分降落在桃園國際機場，這架客機是全台首架A321neo，由董事長張國煒親自駕駛回台。（桃園機場記者聯誼會提供）

星宇航空首架A321neo新機於28日上午11時20分降落在桃園國際機場，這架客機是全台首架A321neo，由董事長張國煒至德國驗機、交機後，親自行經杜拜及曼谷，經歷近50小時的飛行時間抵台。（陳麒全攝）

張國煒步出機艙時就受到英雄式的歡迎，他在新機前受訪時表示，若一切順利，星宇航空將在2020年的1月23日開航，目前規畫的航線已經有澳門、越南峴港及馬來西亞檳城等地，客群目標鎖定所有客層，不會像坊間傳言說「有錢人才可以搭，沒錢人不能搭乘」的說法，計劃出國的大家都有機會。（陳麒全攝）

張國煒步出機艙時就受到英雄式的歡迎，他在新機前受訪時表示，若一切順利，星宇航空將在2020年的1月23日開航，目前規畫的航線已經有澳門、越南峴港及馬來西亞檳城等地，客群目標鎖定所有客層，不會像坊間傳言說「有錢人才可以搭，沒錢人不能搭乘」的說法，計劃出國的大家都有機會。（陳麒全攝）

張國煒步出機艙時就受到英雄式的歡迎，他在新機前受訪時表示，若一切順利，星宇航空將在2020年的1月23日開航，目前規畫的航線已經有澳門、越南峴港及馬來西亞檳城等地，客群目標鎖定所有客層，不會像坊間傳言說「有錢人才可以搭，沒錢人不能搭乘」的說法，計劃出國的大家都有機會。（陳麒全攝）

張國煒步出機艙時就受到英雄式的歡迎，他在新機前受訪時表示，若一切順利，星宇航空將在2020年的1月23日開航，目前規畫的航線已經有澳門、越南峴港及馬來西亞檳城等地，客群目標鎖定所有客層，不會像坊間傳言說「有錢人才可以搭，沒錢人不能搭乘」的說法，計劃出國的大家都有機會。（陳麒全攝）

張國煒步出機艙時就受到英雄式的歡迎，他在新機前受訪時表示，若一切順利，星宇航空將在2020年的1月23日開航，目前規畫的航線已經有澳門、越南峴港及馬來西亞檳城等地，客群目標鎖定所有客層，不會像坊間傳言說「有錢人才可以搭，沒錢人不能搭乘」的說法，計劃出國的大家都有機會。（陳麒全攝）

星宇航空首架A321neo新機28日上午由董事長張國煒親自駕駛回台，他表示，預計在明年1月23日，針對澳門、峴港及檳城同步開航，業務的大爆發則會在2021年。

星宇航空首架A321neo新機於28日上午11時20分降落在桃園國際機場，這架客機是全台首架A321neo，由董事長張國煒至德國驗機、交機後，親自行經杜拜及曼谷，經歷近50小時的飛行時間抵台，為迎接新機到來，桃園機場也特別安排「水門禮」，讓飛機在落地滑行中穿過水車噴洒出的巨大水幕，象徵洗塵接風航向無限美好。

張國煒步出機艙時就受到英雄式的歡迎，他在新機前受訪時表示，若一切順利，星宇航空將在2020年的1月23日開航，目前規畫的航線已經有澳門、越南峴港及馬來西亞檳城等地，客群目標鎖定所有客層，不會像坊間傳言說「有錢人才可以搭，沒錢人不能搭乘」的說法，計劃出國的大家都有機會。

張國煒說，期盼已久終於接回星宇航空首架客機，此機型最大飛行距離可達約7400公里，節省燃油消耗及溫室氣體排放量可達20％，比起前一代也大幅降低噪聲水平。未來還有9架空巴A321neo會陸續交機，新機抵台代表距離首航目標日倒數88天，這對星宇航空全體員工來說是至為關鍵的時刻，責任也越來越重，我們有信心能完成各項準備，如期開航。

記者詢問飛機在降落前，經過長榮航空時有沒有什麼感受。張國煒先是哈哈大笑，隨後表示「沒有什麼感慨」。大家都分家了，不能一天到晚都存在陰影的想這些事，長榮航空在全世界的排名非常頂尖，星宇航空剛開始也是要跟老大哥學習，希望有一天可以像長榮一樣，在世界上代表台灣有一個好的排名，為台灣人爭光，這是星宇所要去追求的目標。

張國煒也指出，星宇航空未來第一階段先引進A321neo成為星宇航空首航客機，2021年A350也將加入星宇航空機隊，營運機隊將可提供更完整的飛航服務，前面這幾年公司會按部就班在系統等各方面完成公司的制度建立，把試營運做好一點，真正大爆發時期大概會在後年。

(中時 )