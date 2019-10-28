台中現有62家低碳認證旅館，透過鼓勵業者更換綠能設備及進行節能措施，可體現節能減碳，使觀光產業永續發展。（台中市政府觀旅局提供／陳世宗台中傳真）

中南部空汙問題嚴重，台中市長盧秀燕積極推動綠色低碳觀光，透過全國知名自行車道結合低碳旅宿，展現力行環保決心與發展永續觀光。觀光旅遊局長林筱淇說，台中市景點遍佈山線、海線，結合多條自行車道，享受旅憩在綠意之中的樂趣，或是透過單車租借服務，悠閒漫遊城市，慢活體驗台中風情文化。

台中市自行車產業鏈享譽國際，市政府致力營造自行車友善環境，並推廣市民運動習慣及觀光發展，迄今建置總長約690公里的自行車路網遍佈山、海、屯、都，各具特色，名聞遐邇。曾獲得「全國十大經典自行車道」美名的東豐及后豐鐵馬道，是國內首創由舊鐵道改建而成的自行車專用道，全長18公里，結合鐵道特色的綠能旅遊動線，受到各地遊客的喜愛，去年造訪遊客逾千萬人次。

觀光旅遊局指出，去年落成的高美濕地遊客中心位於被國外網站票選為「一生必遊一次的景點」的高美濕地，而「高美海堤自行車道」能一路騎到高美濕地遊客中心，不論是彩繪牆或是溼地風情皆能盡收眼底。進階型自行車愛好者可選擇「鐵砧山挑戰型自行車道」，搭配剛剛整建重啟的鐵砧山雕塑公園，來趟親子文化之旅，暢遊海線，品嚐在地美食，欣賞臺中市秀麗風景。

觀光旅遊局表示，低碳旅館不會降低服務品質，透過鼓勵業者更換綠能設備及進行節能措施，可體現節能減碳，使觀光產業永續發展。以台中現有62家低碳認證旅館為例，有4家觀光旅館、20家星級旅館，包括5星級6家、4星級5家、3星級9家，證明低碳旅館也是服務品質的保證。

觀光旅遊局強調，配合「國旅秋冬補助計畫補助」再加上市府「秋冬遊臺中 加碼雙重送」優惠活動，入住低碳認證旅館搭配自行車道之旅，輕鬆遊台中，環保健康又減碳。

(中時 )