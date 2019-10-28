新竹科學園區消防隊的消防和安檢業務，今年元旦新竹市轄區已移交給竹市消防局，竹縣將在2020年年1月1日起承接園區縣轄範圍，勞動黨縣議員陳新源和羅美文等人28日到科管局門口拉「交接隨便，岡顧安全」布條，認科管局並未妥善做好交接工作。

陳新源表示，日前與消防員工作權益促進會討論縣內消防議題，得知竹科消防業務將移交給縣消防局寶山分隊，但區內有82支消防栓，其中63支無法正常運作，顯示科管局和水公司疏於維護，逕自丟給縣府處理。

陳新源說，園區救災與住宅區性質不同，各家工廠存放不同化學物質，消防隊若未能事先掌握相關資訊，將造成救災困難及風險，但交接過程科理局並沒有提供相關資訊。

羅美文表示，寶山分隊現有消防員僅12人，明年一下子增加大面積的勤務範圍，並有這麼多工廠，怎麼可能負擔？中央要消防業務回歸地方，但沒有給錢、給資源，新竹縣消防局可說是巧婦難為無米之炊。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇指出，各地消防員長期不足，現在園區業務表面上是依照法規回歸地方政府，但經費與人員未移交，等於變相裁減地方分隊人力。

陳、羅2位議員認為，中央及科管局要負起責任，將消防業務妥善移交，同時盡速增加預算和挹注人力，才能解決公安漏洞。

(中時 )