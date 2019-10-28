35歲大陸胡姓旅客撕毀台中市連儂牆，警方依毀損罪送辦。（全面罷免協會提供／陳淑芬台中傳真）

再傳出連儂牆海報遭撕毀事件！台中市美村路地下道的反送中連儂牆海報，28日上午遭35歲大陸胡姓商務旅客撕毀，經民眾報案，警方依毀損罪將他送辦。台中地檢署28日表示，將給予緩起訴處分，胡男需支付公庫3萬元、接受法治教育，偵查期間須每天到地檢署報到。

胡姓男子是大陸武漢人，來台拜訪客戶，他在27日上午11時許攜帶行李行經台中市美村路地下道的連儂牆，看到牆上張貼的反送中海報，與他的理念不合，竟動手撕下海報，經現場民眾發現向警方報案。

台中第一警分局接獲報案到場，胡男手中還拿著所撕下來的海報，警方以毀損罪現行犯將他送辦。台中地檢署偵訊後，將以緩起訴1年處分，胡男必須支付公庫新台幣3萬元，作為公益使用，並接受法治教育1場，在偵查期間必須每天到地檢署報到，偵查結束後才能離境。

發起台中連儂牆的「全面罷免協會」成員陳致豪表示，破壞文宣事小，傷害台灣的民主事大，使用暴力的方式傷害言論自由，無視台灣是法治國家，這樣的行為不能姑息。他並呼籲，不要再有人以身試法，「只要破壞連儂牆，壓迫市民的言論表達，我們絕對不會和解，唯一的處理原則就是提告，交由司法處理，台灣是法治國家，不容中國人挑釁，我們絕對會如此堅持。

」

(中時 )