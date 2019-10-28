近年台灣、大陸公司法及會計審計制度有許多變革，而且經濟犯罪手法日新月異，東吳大學會計學系今天與大陸西北政法大學商學院共同舉辦「兩岸會計及財務審計學術研討會」，邀集「台灣經濟刑法學會」常務理事、台大教授林鈺雄等多位專家學者，討論司法和會計如何因應新的市場環境等相關課題。

第一場專題演講是由東吳大學會計系主任李坤璋報告「新趨勢下公司治理與獨立董事之刑事法制」，因為這個議題與最近諸多上市櫃公司掏空案件有關，引人矚目。

林鈺雄表示，經濟市場面臨諸多脫法、脫序行為，在新公司法及國際會計準則的各項變革下，法律與會計的結合是必然的，經濟刑法學門在德國、美國等高度經濟發展及法制化的國家，都早已有專業整合的研究與討論，尤其獨立董事制度在實務運作上有許多問題，甚至遭到扭曲，這些都是法律與會計應該共同整合和研究的新領域。

另專題報告與談人包括世新大學法律系副教授王玉全、中研院法律所研究員陳柏良、高等法院法官紀凱峰，均對於經濟刑法學門以及獨立董事制度之實務與法規問題，提出許多精闢的論點。

林鈺雄說，今年成立的「台灣經濟刑法學會」，集結了國內相關領域的學者及實務家，未來將會持續關注相關議題，並推動相關修法。

(中時 )