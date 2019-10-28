台北市信義區夜店殺警案主嫌之一的郭世均，遭判有期徒刑11年定讞後，棄保潛逃搭桶子前往大陸藏匿，日前以為風頭已過，搭舢舨想從廈門偷渡回台時，行蹤遭到海巡署掌握，一上岸就遭活逮，一清查身分後才知道郭嫌是重大通緝要犯，於是立刻通報台北地檢署，目前郭嫌已由金門地檢代為執行。

信義區夜店殺警案一共有57名被告遭判有期徒刑2月至13年定讞，其中主謀蕭叡鴻與郭世均都因屢傳不到遭到檢方通緝，但郭世均早已搭船偷渡逃往大陸躲藏，日前郭嫌以為風頭已過，於是從廈門買通船老大，偷渡到小金門，然後想從金門回台。

但他在廈門出港往小金門前進時，就遭海巡署雷達鎖定漁船行跡詭異，海巡署立刻動員前往岸邊守株待兔，漁船一靠岸，就將郭嫌逮捕，乖嫌一度冒假名，還謊稱是大陸人士要到金門觀光。

但海巡人員看他神情緊張，於是搜查其隨身行李，在內找到身分證件，一查詢之下，竟然發現郭世均是重大殺警通緝要犯，於是立刻通報台北地檢署。目前郭嫌也將金門地檢代為執行，並由金檢發監，也成了夜店殺警案中，唯一一個在金門坐牢的嫌犯。

(中時電子報)