土城區福田路旁一處占地達3327.5坪的私人農地上周末突有機具、砂石車進駐開挖土石。（新北市工務局提供／譚宇哲新北傳真）

土城區福田路農地上原本為植被、作物。（新北市工務局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市工務局接獲民眾檢舉，土城福田路旁一處占地達3327.5坪的私人農地上周末突有機具、砂石車進駐開挖土石，但業者卻未依法申請變更土地使用分區而逕行開挖，市府人員27日到場會勘制止，後續可依違反農業發展條例第40及69條規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

工務局指出，27日會同農業局突擊巡查，發現3327.5坪的私人農地上作物幾乎已被剷平，並鋪上許多鐵板，而農地和人行道間原有近100公分的高低差，也已被業者傾倒廢土填平，導致農地與人行道間無高低差。

據現場人員了解，施工業者佯稱將興建停車場，卻無法出具任何合法申請的公函，農業局人員當場制止業者違法行為。

市府人員今天上午再派員到場會勘，確認土城區頂新段503等多筆地號土地為農業區，現場有土石堆置情形，已違反農業發展條例第40條及第69條規定，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

工務局表示，市府今年2月初開闢完成土城頂埔6號道路，命名為福田路，欲紓解捷運三鶯線施工造成當地中央路4段交通衝擊，不料福田路兩旁的農業區卻成為不肖業者覬覦破壞目標，工務局將把福田路附近列入違建大型鐵皮屋重點巡查標的，不容破壞農地違法行為再度發生。

(中時 )