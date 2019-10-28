星宇航空首架A321neo新機由星宇航空董事長張國煒親自駕駛，今日上午11點20分抵台。（星宇航空提供）

星宇航空首架A321neo新機由星宇航空董事長張國煒親自駕駛，今日上午11點20分抵台。（星宇航空提供）

星宇航空首架A321neo新機由星宇航空董事長張國煒親自駕駛，今日上午11點20分抵台，途中行經杜拜、曼谷，經歷近50小時的飛渡時間終於抵台。該架編號B-58201的客機是全台首架A321neo，也為台灣航空史掀開嶄新扉頁，桃機為迎新機，特別安排水門禮，在飛機落地滑行時，以水車噴灑巨大水幕，象徵洗塵接風。

星宇董事長張國煒表示，該機型最大飛行距離可達約7400公里，節省燃油消耗及溫室氣體排放量可達20％，比起前一代也大幅降低噪聲水平。未來還有9架空巴A321neo會陸續交機，距離首航也僅剩88天。

星宇航空表示，A321neo機身為白色，選用星宇航空企業識別色玫瑰金、曜石灰及大地金展現品牌形象，白色尾翼印上星宇航空Logo，最大的特色即為機腹塗裝斗大的「STARLUX」字樣。客機配置共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席，全機提供WIFI及AVOD機上娛樂系統，商務艙還可180度全平躺等頂級服務。

星宇航空表示，新機抵台後將接受民航局驗證飛行，屆時南北兩地的航空迷均有機會一睹風采，星宇航空為迎新機，也特別舉辦「星宇照飛機」攝影比賽活動，廣邀航空迷拍照上傳分享「星」機抵台的喜悅，最大獎可獲得星宇航空不限航點商務艙來回機票一張，還有多項星宇航空及SONY提供的豐富獎項。

(中時 )