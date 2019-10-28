國民黨立委陳學聖今天在立法院教育委員會審查教育部預算時，指稱蔡英文總統多年前曾「自我抄襲」博士論文內容於「政大法學評論」等期刊。總統府發言人張惇涵表示，未發表的論文投稿本來就是學界普遍做法，呼籲對蔡總統學歷及論文指控的鬧劇到此為止。

對於陳學聖的指控， 張惇涵表示，將未經發表的博士論文投稿需審查的期刊或專書並獲刊登，本來就是學界普遍做法，這不僅代表研究成果獲得肯定，也是對研究者對該學術領域的貢獻。

他說，博士論文若沒有以期刊論文發表過，都屬於未發表的學術成果，大多數學者都會將博士論文投稿審查以期刊或專書方式正式發表。陳學聖以不相干案例濫指總統是「抄襲自己已經發表過的期刊論文」，實在是「指鹿為馬」。

對於陳學聖繼要求大學校長表態後，今天藉審查年度教育預算要脅教育部處理，張惇涵表示，這是干預大學、學術自主，以預算綁架教育的最壞示範。「對此，我們表達高度遺憾」。

他說，對蔡總統學歷及論文指控的鬧劇，包括指控者的政治企圖，已經令多數國人感到厭煩，「我們再次呼籲，這場鬧劇應該到此為止」。

(工商 )