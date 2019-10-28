勞動部今天召開勞動基準諮詢會針對「台北市政府工務局養護工程處抽水站操作人員」、「各縣、市抽水站操作人員」及「財團法人國際合作發展基金會駐外技術團從事農林漁牧業之工作者」等3項工作者繼續適用《勞動基準法》第84條之1（責任制）工作者進行檢討，會中認為，抽水站人員各縣市樣態不盡相同，要再檢視才能確認是否繼續適用勞基法，而國合會人員則仍有需求，因此仍維持適用責任制。

勞動部官員轉述，針對抽水站人員，主管單位認為還是有需求，但諮詢會委員認為依工作縣市不同，有不同的工作型態，如部分縣市安排2班制，每次工作12小時；部分縣市則是要求值班人員，從下午5點工作至隔天早上8點，仍要檢視各縣市工作情況不同，在檢視前仍應先保留勞基法84條之1的彈性。

針對國合會部分，委員會認為，雖然國合會的派駐國外技術團從事農業技術人士適用責任制僅有約150人，雖然人數不多，但確實有其多樣性與特殊性，如派駐的農技團可能要調整工作時間以配合當地的行程等，因此認為仍需有彈性，最後建議則應保留國合會責任制。

(中時 )