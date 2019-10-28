國民黨總統提名人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，26日下午到田中乾德宮，田中鎮長洪麗娜和彰化縣長王惠美、議長謝典林都到場相迎，蕭景田陪同。（柯宗緯攝）

韓國瑜疾呼台灣不能再窩囊下去。（柯宗緯攝）

圖說：國民黨總統提名人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，26日下午到田中乾德宮，田中鎮長洪麗娜和彰化縣長王惠美、議長謝典林都到場相迎，現場湧入400多名支持者，拿國旗相迎。（黃國峰攝）

國民黨總統提名人韓國瑜到彰化的傾聽之旅，26日下午到田中乾德宮，田中鎮長洪麗娜和彰化縣長王惠美、議長謝典林都到場相迎，現場湧入400多名支持者，韓國瑜說風調雨順靠老天幫忙，國泰民安要考自己，選出什麼樣政府就有什麼樣施政品質，就有什麼樣國家，再次高呼要「台灣安全、人民有錢」，明年要用選票改變，台灣不能再這樣窩囊下去。

韓國瑜下午來到田中，無黨籍田中鎮長洪麗娜和信徒們熱情歡迎，洪麗娜表示，來到很大的貴賓就是總統參選人韓國瑜，陪同彰化縣長王惠美、議長謝典林，田中雖是小地方，但好山、好水、好熱情，這次代表乾德宮媽祖娘娘啟示，特別贈送韓國瑜媽祖娘娘加持、封印過的帽子，祝福心想事成，馬到成功。

洪麗娜還拿出了田中特產，指出田中出產黑白兩「稻」，這次黑米和白米，全部到齊，這次一定要高票當選，立委參選人蕭景田站在旁邊也笑得很開心。

韓國瑜笑著說，感覺非常神奇，洪麗娜也是乾德宮主委，第一次發現政教合一，洪麗娜擔任主任委員，忙碌鎮務，安慰信徒心靈，照顧弱勢群族，過去3年半大家日子辛苦，很多老百姓，從鄉下到都市都感到不幸福、不快樂，籲全力支持蕭景田、總統要蓋改給誰？大家呼喊「韓國瑜」，韓國瑜疾呼要立志改變台灣現況，讓台灣有富強未來。

(中時 )