揮別上季待在湖人時期受傷與交易誹聞，英格拉姆本季來到鵜鶘效力，場均拿下生涯新高的27.3分、9.3籃板及4.3助攻，談到自己被湖人交易到了鵜鶘，他強調，「我想說的是，鵜鶘這裡是一個更好的環境，這裡有很多真誠、可靠的人。」

英格拉姆隨即發現自己好像在說前東家壞話，連忙解釋清楚自己意思，「我當然不是在說湖人壞話，因為他們是一支高水準的球隊，把每件事情做得很好，擁有非常好的球迷基礎，但我真的喜歡這裡(紐奧良)，我待在這裡非常開心。」

畢竟英格拉姆上季很早就陷入「一眉哥」安東尼戴維斯交易傳聞當中，始終不知道自己何時會被換去鵜鶘，更在今年3月被查出手肘出現血栓塞，因此缺席上季最後30場例行賽，直到新季訓練營開始前1個月，他才宣告康復進行練球。

儘管英格拉姆本季交出優異表現，鵜鶘卻吞開季3連敗，他自責表示，「當我們輸球，我應該扛下最大責任，因為我知道自己可以得分，且豐富我們戰術，所以顯然必須由我扛責。如今重返球場，我只想努力發揮自己優勢，讓打球更有趣。」

不過目前鵜鶘仍未拿出全部戰力應戰，因為今年選秀狀元「爆鞋哥」錫安威廉森仍因膝蓋半月板撕裂傷勢缺陣，最快要到下個月底才能歸隊，等到威廉森傷癒復出，相信他跟英格拉姆的聯手，將是鵜鶘本季搶勝的最大本錢之一。

(中時電子報)