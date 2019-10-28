針對陳同佳來台受審，立法院國民黨團今(28)日上午召開記者會，痛斥近期行政院發言荒腔走板、極度不洽當，國民黨團呼籲蔡政府，政治歸政治、司法歸司法，儘速安排陳同佳來台受審，彰顯我國司法管轄權，實現公平正義。同時強烈要求內政部、陸委會等相關部會首長下台負責，行政院長蘇貞昌及總統蔡英文認錯道歉負責。

總召曾銘宗表示，明明這是一件殺人棄屍的司法案件，要不要接受嫌犯來台受審，是司法管轄權的行使，也是公權力的行使，當然是法務部、內政部及陸委會的權責，在野黨哪有能力操作？蔡政府政治凌駕司法，政治操作露出馬腳，還構陷在野黨，設計馬前總統、推給理律法律事務所，不但邏輯不通，創作劇情有如天方夜譚，真是誇張到極點！國民黨團奉勸蔡政府，就如同呂秀蓮副總統說的，「操作搞砸了就承認吧！不要再硬拗了，不要把全民當笨蛋了！」

曾銘宗抨擊，陸委會主委陳明通與內政部長徐國勇，在10/24立法院內政委員會接受質詢時，不僅態度惡劣，對立法委員嗆聲，還對槓採訪記者，要求記者對部長發問「客氣一點！」這是心虛還是惱羞成怒？陳明通甚至說「我勸管牧師少講兩句話，如果你有心要幫『這個女的』伸張正義…請少說二句！」曾銘宗痛斥陳明通，被害者有名有姓，應對死者表達有最起碼的尊重，是否因當官太久了，就離人民越遠了嗎？

曾銘宗指出，陳明通蓄意影射管浩鳴與特定人士接觸：「管浩鳴第二次來台，待了2天1夜，期間曾經去過聯合報大樓與理律法律事務所。」既然陸委會對於管浩鳴行程瞭若指掌，國民黨團質疑陸委會，管浩鳴第一次來台為何會找上國策顧問黃承國？是透過誰的介紹？黃承國除了帶他見徐國勇外，還有與誰見面？陸委會必須一併說清楚。

藍委費鴻泰批評，陳明通早在9月就掌握管浩鳴來台目的，但蔡政府卻選擇用政治操作的方式，製造「香港人殺香港人，應由香港審理」的煙幕，故意不提「香港人在台灣殺香港人」的「屬地主義」司法管轄權，意圖從香港「反送中」運動中套取政治紅利。此外，蘇貞昌從蘇院長到蘇大律師，近來發言完全失去一位閣揆的高度和胸襟，從頭騙到尾，連神明都敢騙的人，騙人民也只是剛剛好而已。

藍委賴士葆痛批，陳同佳案讓蘇貞昌「鬥雞蔡辦總幹事」現形，只要在野黨批評蔡英文，他就立刻跳出來「針鋒相對」，指控對方放假新聞、假訊息。在國會殿堂上與國會議員對嗆，根本早已忘了自己是人民的公僕，國會議員是代表人民監督政府。蘇內閣施政內容除了撒錢、補助包括軍購條例2500億元、高鐵延伸屏東600億元、北宜高鐵900億元，將近4000億元扣除稅計盈餘500億元，新增加的債務為3500億元，蘇內閣只會政策買票，「嘴巴動得比腦筋快」。建議蘇貞昌還是辭去院長去蔡辦擔任競選總幹事比較適合，行政院必須正常運作，不能讓一個行為失序的人擔任閣揆。

首席副書記長陳宜民表示，蘇貞身為行政院長竟然像競選辦公室總幹事般，隨意指控他人、信口開河，還刻意以惡毒「魔鬼代言人」的言詞，羅織罪名把馬英九拉下水，這樣的行政院長已經不適任。藍委許毓仁則怒斥，陳同佳案真正的「魔鬼」是蘇貞昌、徐國勇與陳明通，三人把把全國民眾矇在鼓裡，傻傻看著蔡政府表演「挺香港」、「反送中」戲碼。

(工商 )