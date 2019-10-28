新北市府今天上午在市府大禮堂舉辦「108新北市屆退役男暨市民聯合徵才」。（新北市勞工局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市府今天上午在市府大禮堂舉辦「108新北市屆退役男暨市民聯合徵才」，現場共有40家廠商參與，提供2107個工作機會，吸引715人到場求職，徵才廠商收到318份履歷，擬錄用119人次，初步媒合率為37.4％。

聯合徵才活動開場由國軍退役儀隊弟兄組成的「退儀邦」，表演整齊劃一的操槍炒熱氣氛，活動也結合VR科技，設置VR求職專區，以模擬企業文化的虛擬實境體驗，協助求職者準備現場面試。

新北市勞工局副局長吳仁煜表示，市府連續6年結合民政局資源舉辦役男徵才活動，希望協助役男提早就業，市府今年也推動「斜槓青年職能培力計畫」、「初次尋職青年就業服務計畫」及「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，搭配由「斜槓」潮流，支持青年追求彈性自主的工作模式。

履歷健診老師郭國平說，常有青年求職者苦惱無工作經驗可填，建議可適度將在學社團活動寫進履歷，增加面試廠商對自己的了解。

勞工局表示，就業服務處將於11月16日上午10時30分至下午2時30分在新莊體育館辦理就業博覽會，邀請70家廠商共襄盛舉，詳情請上新北市人力網或電洽0800-091-580。

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