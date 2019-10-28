立委林為洲（左）認為諾曼（前排右三）加入東泰高中籃球隊會有很大幫助。（林為洲提供／羅浚濱新竹傳真）

108學年度HBL資格賽25日開打，出現多名外籍生在球隊名單中，其中來自美國南卡羅萊納州的東泰高中後衛Norman Arrington Nowell「諾曼」更是矚目焦點之一。他來台就學幾經波折，經校方和擔任竹縣籃球委員會的立委林為洲積極協助，9月18日順利來台追夢。

家鄉在美國南卡羅萊納州哥倫比亞市的「諾曼」，成長於單親家庭，媽媽與外婆辛苦撫養7個孩子，諾曼的年齡最小，他喜歡打籃球，高中聯賽獲最佳5人榮譽，申請一級大學因身高條件不夠而落榜，讓他以為籃球生涯到了盡頭。

諾曼在輾轉得知東泰高中有國際運動選手獎學金，想來台灣讀書學中文和打籃球，立委同時是新竹縣籃球委員會主委的林為洲得知後，與東泰高中校務發展委員會主任黃士祐積極協助諾曼來台追夢。

諾曼表示，他非常感謝林為洲和東泰高中校方積極協助與支持，讓他來台灣後能快速適應全新生活，接受嶄新挑戰，希望能幫助球隊提升戰力。

林為洲感謝東泰高中對新竹縣三級籃球的付出與努力，相信諾曼加入對東泰高中籃球隊有很大幫助，很期待諾曼的表現，希望能為新竹縣奪得更好的佳績。

(中時 )