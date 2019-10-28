考試院評選今年度「公務人員傑出貢獻獎」，共有6位優秀獲獎人及4組傑出團隊獲獎，其中法務部推薦的台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍也榮獲個人獎殊榮。

陳玉萍是司法官41期結業，被稱為「美女主任」，她曾在號稱「天下第一組」的北檢忠組擔任過檢肅黑金專股檢察官，偵查起訴過遠雄集團行賄前桃園縣副縣長葉世文貪汙案，前立委羅福助等人破壞國土違反水土保持法等案件外，她並以科技與傳統並進方式結合社會資源與政府單位，進行反賄選宣導。

她日前才參與藝人邰智源的《一日系列》，協助拍攝《一日檢察官》，該節目點閱數破百萬，創下司法史上收看法律宣導節目最高紀錄。

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為公務人員之最高殊榮，考試院今年由全國推薦66位公務人員及44組優秀團體中評選，最終評選出6位優秀獲獎人及4組傑出團隊。考試院長伍錦霖將於12月4日公開表揚得獎人及得獎團體。

(中時 )