台中市外埔兒3公園工程停擺，市議員施志昌（右）邀相關單位會勘了解狀況。（陳淑娥攝）

台中市外埔兒3公園原本預計9月中完工，但蓋了一半卻停擺，居民納悶是否不蓋了？市議員施志昌28日提出質疑；建設局表示，由於廠商財務問題致工程延宕，現已與解約重新招標，近日即可復工，預計過年前可完工。

施志昌指出，過去在立法院副院長蔡其昌努力，以及前市長林佳龍時期多次開公聽會與各方協調下，才讓兒3公園順利於去年10月動工，預計今年9月中完工，但目前工程延宕，地方鄉親都在問是否不蓋了。

建設局表示，目前兒3公園工程進度約70％，但公園植栽、草皮維護、遊具設施的改善與休憩座椅等尚未完善，由於承包廠商財務有問題影響工程進度，目前已依約停權，並另找廠商做後續施工，預計明年過年前完工。

施志昌強調，兒3公園緊鄰住宅區，不論對在地居民休憩、或都市發展的角度，都有正向影響，希望市府要關注施工品質及遊具設施的安全，給外埔居民有一個優質的活動空間。

(中時 )