國民黨立委沈智慧（前右1）說，高雄市今年舉行品格教育標語揭牌後，台中市接著跟進，目前台中市300多所學校，約50所學校響應品格標語推動，但她有信心「高雄做完台中做、台中做完全國做」，讓找回四維八德運動，遍地開花。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

眾望所歸！國民黨立法委員沈智慧28日參加台中市政府「品格標語聯合」揭牌儀式，將把「禮義廉恥」掛回校園，當初推手沈智慧說，強烈的民心與民意，成功喚起各界重視，連「生命鬥士」楊恩典女士遠從高雄趕來，致贈其書寫的「禮義廉恥」匾額，令人感動。

台中市高、國、中、小學，逾50所學校代表齊聚一堂，在市長盧秀燕宣布下，未來「禮義廉恥」4個大字將懸掛校園當校訓，可望全市推廣；現場楊恩典也將「禮義廉恥」匾額，贈予台中市政府，贏得熱烈掌聲。

沈智慧開心指出，為喚起下一代良善品格，讓「禮義廉恥」當學校共同校訓，推動四維八德品格教育，是教育刻不容緩的事；民進黨政府曾以「教育改革」名義，把各級學校的共同校訓「禮義廉恥」，悄悄下架，不支持四維八德品格教育，如今她推翻19年前「教改」所埋下的錯誤，滿懷欣喜。

台中市長盧秀燕出席致詞表示，品格好讀書也會好，性格也會好，社會也會好，國家會更好；她感謝沈智慧在立法院以30分鐘時間，質詢行政院長蘇貞昌「四維八德是什麼？」獲各界回響，很多教育工作者及家長們不斷諫言，應讓校訓回到校園。

「品格標語、重耀校園」，沈智慧說，高雄市今年舉行品格教育標語揭牌後，台中市接著跟進，目前台中市300多所學校，約50所學校響應品格標語推動，但她有信心「高雄做完台中做、台中做完全國做」，讓找回四維八德運動，遍地開花。

(中時 )