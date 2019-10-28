美國加州州長今天宣布全州進入緊急狀態，原因是強風助長野火，迫使民眾撤離，並造成大規模停電，知名葡萄酒產區索諾馬（Sonoma）觀光城鎮也受到野火威脅。

加州消防當局表示，舊金山以北的「金凱德大火」（Kincade Fire）徹夜延燒，範圍已達1萬2000公頃，到今天下午僅10%獲得控制。「金凱德大火」是加州今年最具毀滅性的火災，23日爆發後，受時速145公里強力陣風影響快速延燒。

由於「前所未有」的強風明顯增強了大火的危險性，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天宣布全州進入緊急狀態。

包括聖羅沙市（Santa Rosa）部分地區，以及一路到太平洋的索諾馬郡大片區域，估計有18萬人接獲強制撤離命令。

索諾馬郡警長辦公室推文說：「這是警長辦公室所有人的記憶中，最大規模的撤離行動，請大家彼此照顧。」

有關當局表示，這個區域到明天上午都會是在危險的紅色警戒狀態。

美國媒體報導，太平洋瓦斯電力公司（PG&E）今天大規模切斷供電，造成280萬多名加州人受影響，為加州歷來最大的預防性停電計畫。

一名消防官員警告，火勢要是繼續往西延燒，並越過主要高速公路101號，災情恐會更嚴重，因為那區自1940年代以來就未發生過火災。

他說：「那區可燃物分布極為密集，都是極為陳舊、腐朽且極為乾燥。」他是指會助長火勢的灌木和樹木等易燃物。

加州南部、洛杉磯北方的「提克大火」（Tick Fire），同樣引發撤離行動，並摧毀聖塔克拉利塔（Santa Clarita）附近許多房舍。

但大部分撤離令今天已取消，約1000名消防員致力控制火勢。大火延燒面積約達1820公頃。

(中央社)