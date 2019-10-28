法國一名婦人在廚房發現一幅珍稀畫作，這幅義大利大師齊瑪布在13世紀文藝復興前期完成的稀世之作以2400萬歐元（約新台幣8.15億元）落槌，比預估拍賣價格高了4倍以上。

法國北部一名婦人數周前在廚房裡發現這幅畫作「受嘲弄的基督」（Christ Mocked），經阿克泰翁（Acteon）拍賣公司預估價值介於400萬歐元（約新台幣1.35億元）至600萬歐元（約新台幣2.03億元）之間。

阿克泰翁負責人柯恩（Dominique Le Coent）說：「像齊瑪布（Cimabue）這類罕見畫家獨一無二的作品進入市場時，你必須要有迎接意想不到驚喜的準備。這是齊瑪布唯一進入市場的作品。」阿克泰翁表示，這幅畫是目前為止最高價售出的中世紀畫作。

這場在巴黎近郊桑利斯（Senlis）舉行的拍賣會結束後，阿克泰翁並未透露得標者身分，僅表示競標者中有一家外國博物館。

這幅小型未署名畫作尺寸為26公分乘以20公分，據信是一幅由8幅小型作品組成雙聯畫作的一部分。儘管因長期懸掛在烹調加熱板上方而遭汙垢覆蓋，它被發現時的保存狀態堪稱良好。

描繪基督受難場景的完整8幅畫作中，另外2幅公開於世的作品，包括了紐約佛里克博物館（Frick）所收藏「受鞭笞的耶穌」（The Flagellation of Christ），以及英國國家美術館（National Gallery）收藏的「聖母子與兩天使」（The Virgin and Child with Two Angels）。

「受嘲弄的基督」畫作所有人、住在法國北部康白尼鎮（Compiegne）的老婦在請阿克泰翁（Acteon）拍賣公司鑑價時，還以為這不過只是一幅古老的聖像畫而已。

(中央社)