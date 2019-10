法國一名婦人在廚房發現一幅珍稀畫作,這幅義大利大師齊瑪布在13世紀文藝復興前期完成的稀世之作以2400萬歐元(約新台幣8.15億元)落槌,比預估拍賣價格高了4倍以上。

法國北部一名婦人數周前在廚房裡發現這幅畫作「受嘲弄的基督」(Christ Mocked),經阿克泰翁(Acteon)拍賣公司預估價值介於400萬歐元(約新台幣1.35億元)至600萬歐元(約新台幣2.03億元)之間。

阿克泰翁負責人柯恩(Dominique Le Coent)說:「像齊瑪布(Cimabue)這類罕見畫家獨一無二的作品進入市場時,你必須要有迎接意想不到驚喜的準備。這是齊瑪布唯一進入市場的作品。」阿克泰翁表示,這幅畫是目前為止最高價售出的中世紀畫作。

這場在巴黎近郊桑利斯(Senlis)舉行的拍賣會結束後,阿克泰翁並未透露得標者身分,僅表示競標者中有一家外國博物館。

這幅小型未署名畫作尺寸為26公分乘以20公分,據信是一幅由8幅小型作品組成雙聯畫作的一部分。儘管因長期懸掛在烹調加熱板上方而遭汙垢覆蓋,它被發現時的保存狀態堪稱良好。

描繪基督受難場景的完整8幅畫作中,另外2幅公開於世的作品,包括了紐約佛里克博物館(Frick)所收藏「受鞭笞的耶穌」(The Flagellation of Christ),以及英國國家美術館(National Gallery)收藏的「聖母子與兩天使」(The Virgin and Child with Two Angels)。

「受嘲弄的基督」畫作所有人、住在法國北部康白尼鎮(Compiegne)的老婦在請阿克泰翁(Acteon)拍賣公司鑑價時,還以為這不過只是一幅古老的聖像畫而已。

(中央社)