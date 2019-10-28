為反制大陸限縮陸客自由行來台，政院推出夜市抵用券，政院政務委員龔明鑫下午表示，截至目前已發182萬張抵用券，回收47萬張，其中顯示東部及南部效用最大，花蓮東大門夜排名第一，已回收10萬張。未來還計畫再發出400萬抵用券，預計發出980萬張抵用券。

襲明鑫表示，經濟部中部辦公室發給「旅宿業者」，第一波發出580萬張；旅宿業者發給「消費者」，目前發出182萬張；回收的47萬張，是夜市從消費者手中拿到，繳回經濟部中部辦公室核銷。預計還會發出400萬張。

政院統計10大回收夜市，截至27日為止，分別是花蓮東大門夜市、嘉義市文化路夜市、台南花園夜市、宜蘭羅東夜市、台中逢甲夜市、台東觀光夜市、高雄六合夜市、台北寧夏夜市、宜蘭東門夜市、基隆廟口夜市。

龔明鑫進一步說，目前經濟部共發出182萬張抵用券，從9月16日起實施到20日為止，經濟部主動跟各夜市委員會接洽，目前收到了47萬張，最多是在東部地區的宜、花、台東，回收了19萬張，南部回收14.6萬張，北部回收6.3萬張，中區7.1回收萬張，與當初設反制陸客自由行的目的相符，因為中國觀光客團客限縮對東部跟南部夜市衝擊大，抵用券推出後的確也發生效果，在東部產生效益最大，再來是南部。

龔明鑫表示，東大門最多回收10萬張，主因是花蓮夜市規模最大，未來則可能還要再發400萬張抵用券，希望民眾多多運用。

他也說，經濟部還有另外一個「商圈小型店家促進消費計畫」，10月7日起實施，有些業者提供很高回饋，統計一周以來，交易額1200萬，回饋130多萬，已促進很多消費。

(中時 )