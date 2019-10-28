元大金控暨元大文教基金會舉辦「第四屆Dream Big元大公益圓夢計畫」，經3個多月遴選，最後由IPOWER培力學社、逆風劇團、心路基金會新竹分事務所、弘道老人福利基金會、雲林縣大埤鄉嘉興國小及彰化縣二林鎮興華國小等6個團體獲選，將提供他們各30萬元獎金來圓夢。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，「Dream Big元大公益圓夢計畫」3年來已幫助19個團體圓夢，並號召1410位集團內、外部志工一起投入，受惠人數達3萬3087人次。

今年「第四屆Dream Big元大公益圓夢計畫」，由具相關專業、經驗之企業界、媒體界與學界人士組成評審辦理評選作業。本計畫評審POP Radio廣播電台台長林書煒表示，今年參選的計畫都讓人感到豐沛的熱情，但計畫完整性與主題聚焦是評選的重點，因此脫穎而出的計畫受到評審的期待，希望本次獲選單位能落實計畫內容。

每一個參與計畫的團體所做的簡報內容都很精彩，展現多樣的創意與用心。彰化縣二林鎮興華國小由本屆最「幼齒」小朋友進行簡報，2位年紀僅11歲的同學以唱雙簧的方式進行簡報，一搭一唱並搭配生動的肢體語言，讓在場評審為之驚艷。

另外，弘道老人福利基金會獨特的「彭祖裝」吸引評審目光，把蛙鏡、耳罩、裝有鉛塊的護具穿戴上身，感受高齡者視茫、重聽、駝背等身體退化情況，體驗「老」的感覺，讓年輕人將心比心體會老人家的不便。

「第四屆Dream Big元大公益圓夢計畫」決選結果，同步在「元大愛無限」粉絲專頁及計畫網站公布，有興趣者可搜尋臉書「元大愛無限」粉絲專頁與計畫網站查詢。元大愛無限粉絲專頁：https：／／is.gd／pwzzow；計畫網站：https：／／www.in-harmony.com.tw／Dreambig。

(中時 )