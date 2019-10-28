距2020總統大選剩不到三個月，藍綠的較勁越來越激烈，於28日國民黨立法委員參選人宋瑋莉盛大將競選看版及標語上架。（吳康瑋攝）

距2020總統大選剩不到三個月，藍綠的較勁越來越激烈，於28日國民黨立法委員參選人宋瑋莉盛大將競選看版及標語上架。（吳康瑋攝）

距2020總統大選剩不到三個月，藍綠的較勁越來越激烈，民進黨現任立法委員蔡適應與蔡英文的競選看版於十月初上架。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

距2020總統大選剩不到三個月，藍綠的較勁越來越激烈，民進黨現任立法委員蔡適應與蔡英文的競選看版於十月初上架。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

距2020總統大選剩不到三個月，藍綠的較勁越來越激烈，於28日國民黨立法委員參選人宋瑋莉盛大將競選看版及標語上架。她表示，「目前國民黨沒有現任的優勢，包括國家機器也不會為我們動起來」。她並指出，競選刊版都是她自掏腰包租下，更應該是全國最大面的競選看板。

宋瑋莉表示，國民黨總統候選人韓國瑜近日遭到許多抨擊，但她表示，國民黨應該團結，她堅定支持國民黨推出的總統候選人韓國瑜，並將聯合競選宣傳的看板上架，希望全體市民一起用行動來力挺、支持韓國瑜及立委參選人宋瑋莉，她的看板以「庶民福祉咱來顧」來向各位民眾宣示，自己當選後，將會竭盡所能的為台灣、為基隆設想與謀取最大福祉。

宋瑋莉說，從今天起基隆市七個行政區都可以同時看見我們的看板，希望透過我們的宣傳得到共鳴，讓我們一起來點亮台灣頭，她說「中華民國加油2020一起下架蔡政府」。

從國道駛到基隆港邊，可看到現任民進黨籍的立法委員蔡適應與現任總統蔡英文的聯合競選看板也於十月初掛上，將基隆的街頭點上各種色彩，蔡適應陣營表示，即將進行對行政院的施政總質詢，會在總質詢中要求交通部出面整合各種運具、票證，鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，而不是因為行政區畫而有大小眼的待遇。藍綠兩方隔空較勁，盼選民刷亮雙眼，理智的投下珍貴的一票。

(中時 )