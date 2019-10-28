台日系藥妝領導品牌-日藥本舖歡慶八週年，於10/31(四)-12/1(日)祭出「夢幻8週年 閃耀多重送」！包含從10/28~12/1整檔期單筆消費滿1,000元送100元折價券(可累送)；還有百大商品加一元多一件、第二件五折及明星商品超低特惠、甚至因應8週年推出熱銷商品感恩回饋價只要8元起的超多驚喜優惠！

日本超人氣「CLUB素顏美肌蜜粉餅」，原價570元，特惠價288元

單筆消費滿588元，即可加購日藥本舖限定發售「SANRIO X ECONECO 夢幻野餐輕旅行」系列商品乙款、會員消費滿888再抽東京雙人來回機票。超多好康優惠，盡在日藥本舖週年慶，買越多越划算！

日藥會員加碼送

會員消費滿388元送「U虎金喜購物袋」；週二會員日，點數兩倍贈，等同於2%現金回饋；會員單筆結帳金額滿888元，免登錄即可抽東京雙人來回機票(原價25,040元) 5名、九陽免安裝全自動洗碗機(原價18,000元) 1名、THOMSON頂級全營養調理機(原價14,900元) 1名、SABA智慧型機器人掃地吸塵器(原價12,900元) 1名、THOMSON 30公升烤箱(原價3,980元) 1名、鈴鹿賽道樂園套票組 (內含5張兌換券，原價2,379元) 50名、八月堂6入可頌禮盒乙盒(原價252元~414元)100名…等多樣好禮！

日藥限定全台首發！「SANRIO X ECONECO 夢幻野餐輕旅行」加價購

日藥本舖8週年慶特別攜手ECONECO與三麗鷗共同合作推出『最萌聯名』加價購，「SANRIO X ECONECO 夢幻野餐輕旅行」系列加價購商品共有四款，分別是「浪漫好時光晴雨傘」、「療癒帶著走玻璃瓶」、「陪我環遊世界收納包」、「夢幻野餐不怕曬帳篷」！

「SANRIO X ECONECO浪漫好時光晴雨傘」加購價288元(圖/日藥本舖提供)

「SANRIO X ECONECO陪我環遊世界收納包」加購價288元(圖/日藥本舖提供)

「SANRIO X ECONECO夢幻野餐不怕曬帳篷」加購價888元(圖/日藥本舖提供)

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