「寶熊漁樂碼頭」設有虛擬釣場，讓參觀民眾體驗陸上釣魚樂趣。（王文吉攝）

釣魚故事館規劃虛擬釣場、3D海洋劇場及DIY教室，還有海洋教育區、釣魚情境區、漁輪展示區等。（王文吉攝）

「寶熊漁樂碼頭」除親子族群寓教於樂場域，並向民眾傳遞海洋環境的議題。（王文吉攝）

「寶熊漁樂碼頭」新展區增設許多網美必拍景點。（王文吉攝）

藏身台中潭子的隱形冠軍企業「寶熊釣具」斥資上億元，花費2年半打造「寶熊漁樂碼頭」釣具觀光工廠，1樓規劃美式漁村風格商場，2樓為釣魚故事館，除有虛擬釣場、3D海洋劇場及DIY教室外，並設有海洋教育區、釣魚情境區、漁輪展示區等，寓教於樂傳遞海洋環境的議題。

「寶熊釣具」產品暢銷世界各國，為全球第三大釣具品牌。董事長張良任表示，為改變大家對釣魚刻版印象，他5年前投入設置觀光工廠，經營1年多後發現有所不足，毅然決定停工，並斥資逾億、耗時2年半整建，盼提供親子族群寓教於樂，成為台中的觀光工廠新亮點。

張良任還說，近年來地球暖化及環境變遷的議題，逐漸受到大眾重視，身為釣魚休閒產業的一份子，期待透過旗下「寶熊漁樂碼頭」的平台來向民眾傳遞海洋環境的議題。

「寶熊漁樂碼頭」在2樓規劃釣魚故事館，除原有的虛擬釣場、3D海洋劇場及DIY教室外，另推出海洋教育區、釣魚情境區、漁輪展示區，新展區除增設許多網美必拍景點外，也以沈浸式體驗手法取代教條式的呈現。

1樓空間運用美式漁村風格，規劃符合周邊居民生活圈的商場，有丹堤咖啡、香-現烤工坊、小林煎餅、木匠兄妹木工房、台灣茶摳、冰品「琥珀糖」、丸文食品及味榮食品等進駐，現場也有兒童VR機台，讓全家大小都可體驗。

(中時 )