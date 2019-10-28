身價百億的澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）2015年讓正宮陳慧玲和混血紅粉知己Mandy Lieu分別為他生下一女，兩女爭一男的戲碼讓陳慧玲心死喊離婚，但在周焯華積極挽回後，陳慧玲已收回離婚打算。4年過去，近日陳慧玲過生日，大方接受周焯華的獻吻，夫妻倆感情似乎已回穩，而Mandy Lieu依舊神隱，令人好奇她和周焯華目前關係為何。

周焯華有兩段婚姻，與前妻育有一子周柏豪，2002年再婚娶了陳慧玲，育有2女，周焯華4年前和Mandy Lieu上演世紀牽手，令他與正宮婚姻一度亮起紅燈，近年來周焯華仍周旋在兩女之間，11月過生日的陳慧玲，最近家人提前為她慶生，繼子周柏豪昨(27日)在IG分享自己和老爸周焯華一起同親吻陳慧玲的照片，可見一家人感情之好。

外傳Mandy Lieu已為周焯華生下2女1男，今年2月港媒曾報導周焯華飛英國陪Mandy Lieu，陳慧玲則在IG寫下：「錢能買得起真正的奢侈品，但無法買到一顆真正惦記你的心！」而網友大多在這場女人的戰爭中力挺陳慧玲是「唯一周太」，昨陳慧玲慶生照片傳出，網友也獻上祝賀，紛紛寫下：「一家人整整齊齊，好幸福」、「很美的照片」、「幸福的一家」。

(中時電子報)