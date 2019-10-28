Nationals Park fans boo President Donald Trump, chant 'Lock him up!'

世界大賽第5戰，即使美國總統川普(Donald Trump)親臨現場觀戰也無法提振國民士氣。事實上川普自己都被觀眾噓爆了，還有球迷一齊大喊「關起來！」這是他2016年選戰造勢用來奚落對手希拉蕊(Hillary Clinton)「電郵門」的口號，現在被華盛頓特區的球迷拿來羞辱他。

國民總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)說：「希望他是來幫國民加油的。」川普大概不會幫國民加油，他總統選戰在此地的得票率僅4%(獲得1.2萬票)，對手希拉蕊高達91%(得票28.2萬)，除了去自己旗下營業的餐館，川普很少在華盛頓特區出沒，這裡的人對他很不友善。

President Trump was booed loudly by the fans at Nats Park when he was shown on the big screen.

Then came a loud chant: “Lock him up.” @wusa9 pic.twitter.com/LBbgSAHd6k — Adam Longo (@adamlongoTV) October 28, 2019

太空人投手韋藍德(Justin Verlander)說：「我們滿腦子想著贏球，不會特別注意這種事。他是美國總統，他擁有與任何人相同的權利來看比賽。」記者還問他如果奪冠會不會應邀造訪白宮，韋藍德拒絕回答。其實他2017年奪冠後有去白宮，被川普大讚一番。當時太空人要送川普45號球衣(第45屆總統)，但是被投手寇爾(Gerrit Cole)穿走了，改送17號。

國民老闆也不敢過去陪川普坐，只有投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)比較高興，「他是美國總統耶，我想大家都很興奮，球場的維安整個大升級，我還遇到一隻有點凶的警犬。」可惜國民在華盛頓主場3戰全敗，他們的命運必須要回到休士頓客場才能揭曉了。

(中時電子報)