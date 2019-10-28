在發生多起司機故意開車衝撞行人的攻擊後，澳洲部分地區警方今天被授予射殺權，讓警方能採取「果斷行動」回應，包括撞擊肇事車輛或開槍阻止司機故意撞人。

法新社報導，澳洲第2大城、維多利亞省（Victoria）首府墨爾本2017年起發生3起類似攻擊，導致8人喪命、超過45人受傷。

維多利亞省警察局副局長巴頓（Shane Patton）說，員警有阻止攻擊或襲擊威脅的廣泛權力。他在墨爾本告訴記者：「任何現存策略性選擇他們都可以使用，政策額外指明，他們能使用致命武力。」

巴頓表示，雖然將這些「納入政策是極端手段」，但是他也說，清楚讓警方知道能採取什麼行動「非常重要」。「我們不想等到車輛已撞入人群，我們希望他們在事情發生前就制止。」

警方宣布授予射殺權前，正對2017年1月墨爾本市中心發生的6死攻擊進行調查，該名肇事司機當時還造成另外27人受傷。而這起調查將檢視，警方是否原本應當能夠阻止這名男子進入市中心攻擊。

犯案司機賈加蘇拉斯（James Gargasoulas）因謀殺被判無期徒刑，警方認為這跟恐怖攻擊無關。

這項新車輛敵對政策立即生效，是澳洲首例。

(中央社)