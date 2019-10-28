韓國產業通商資源部表示，國會今天表決通過有關韓英自由貿易協定（FTA）的議案，亦即韓國完成韓英FTA的國內批准程序。

韓國是最先與英國簽署FTA的亞洲國家，若英國選擇無協議脫歐，這項協定將在英國脫歐之日起立即生效，屆時不管英國將以何種形式脫歐，韓國都可享受關稅優惠待遇，與其他國家相比具有相對優勢。

南韓聯合新聞通訊社指出，產業通商資源部也計畫從29日起以光州為首站，相繼在清州（31日）、大邱（11月12日）和釜山（11月14日）舉行針對韓國國內企業的韓英自貿協定說明會。

(中央社)