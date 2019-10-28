南韓國會通過韓英自由貿易協定 18:162019/10/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國產業通商資源部表示，國會今天表決通過有關韓英自由貿易協定（FTA）的議案，亦即韓國完成韓英FTA的國內批准程序。 韓國是最先與英國簽署FTA的亞洲國家，若英國選擇無協議脫歐，這項協定將在英國脫歐之日起立即生效，屆時不管英國將以何種形式脫歐，韓國都可享受關稅優惠待遇，與其他國家相比具有相對優勢。 南韓聯合新聞通訊社指出，產業通商資源部也計畫從29日起以光州為首站，相繼在清州（31日）、大邱（11月12日）和釜山（11月14日）舉行針對韓國國內企業的韓英自貿協定說明會。 (中央社) #協定 #英國 #脫歐 #韓國 #南韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 川普：巴格達迪被軍犬追至走投無路 哭喊哀嚎自爆而死 - 國際 日本機場接連查出非洲豬瘟病毒 - 國際 川普霸氣拍照 這些細節卻漏氣 - 國際 俄羅斯怒批這國是「國際土匪 」 - 國際 躲了5年都沒事 IS首領遭他們背叛 神秘藏身處曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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