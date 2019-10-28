想贏球想瘋了！美國職棒（MLB）世界大賽第5戰，竟有2名辣妹在本壘版後方掀起上衣，露出傲人車頭燈，企圖影響太空人隊強投寇爾(Gerrit Cole)。不過辣妹「乳攻」戰術失敗，最終太空人7比1擊敗國民，世界大賽取得3勝2負聽牌優勢，最後兩戰又要回到休士頓主場，太空人只差1勝即可封王。
此戰柯爾前6局都讓地主國民隊掛蛋，7局上挨了一發陽春砲失分，壘上還有一名跑者，突然鏡頭捕捉到本壘版後方有2名辣妹，對著投手丘竟掀起上衣、露出雪乳，柯爾顯然注意到了，低頭退出投手丘。
這個比賽插曲立刻在網路瘋傳，網友也迅速肉搜出2名辣妹身份：Lauren Summer與Julia Rose，都是在IG上赫赫有名的網紅辣妹。而從她們在IG上的辣照可以看出，在數百萬人面前坦胸露乳沒在怕的。
文章來源：its_juliarose IG
文章來源：heylaurensummer IG
(中時電子報)
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