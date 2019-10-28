立法院副院長蔡其昌等人會勘大甲鐵砧山工程，並熱心指引問路阿婆。（陳淑娥攝）

台中大甲鐵砧山在經過一期改造工程後，已呈現嶄新風貌吸引遊客造訪，二期工程緊鑼密鼓進行中，立法院副院長蔡其昌28日邀相關單位會勘表示，將持續爭取4600萬元投入第三期進行周邊環境整治，來讓鐵砧山風華再現，與清水鰲峰山成為「海線雙丘」。

蔡其昌28日邀集交通部觀光局技術組副組長林秀霞、台中市議員施志昌、台中市府觀旅局風景區管理所長廖偉志及頂店里長梁福昌，共同會勘鐵砧山觀光服務設施改善工程。

蔡其昌表示，鐵砧山改善計畫，在他任內已推動5、6年，也爭取到中央相當多的經費，如今第一期基礎工程已經完成，將進行第二期戶外探索設施建構，未來將依造公園地形畫分為老、中、青三代的戶外探索遊憩空間，無論大人、小孩都有相對應的遊憩器材可使用，成為一個寓教於樂特色公園。

蔡其昌也說，明年會持續與交通部觀光局、台中市府風管所共同研議，希望爭取4600萬元投入第三期劍井周邊環境整治。施志昌指出，民眾反應烤肉區廁所因崩塌因素封閉問題，他也與市府達成共識，將在下周協調擺放流動廁所，供遊客緊急使用。

大甲鐵砧山觀光服務設施改善工程，第一期工程為基礎設施整治工程，包括北側坍塌等水土保持、特色休閒空間重塑等，而全面整修後可在雕塑公園內遠眺大安溪等壯麗景緻；另外將步道及草坪重鋪、新建勾月表演場並彩繪太陽之門廣場，讓公園重燃新生命，第一期工於去年12月開工，今年8月30日已重新開放，總工程經費2400萬元。

第二期工程為延續第一期工程，繼續打造鐵砧山風景區成為青少年自我挑戰探索之基地，增設兒童遊憩設施、青少年互動遊戲場及林間吊網床等，利用公園內樹林及地形等自然資源，形塑鐵砧山風景區成為互動地景及林間活動遊憩區；並將雕塑公園腹地營造成無邊界地景遊憩場域及戶外展演活動場；第二期工程總工程經費3000萬元，預計11月完成工程發包，明年6月完工。

(中時 )