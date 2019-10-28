「海洋竹南風場」開發業者日前遭環團檢舉，「並未遵守環評承諾」違法施工一案，環團向環保署提起「公民告知」，環保署裁罰150萬的處分，但據環保署的裁罰，環保團體發現開發單位有三天出船不足，總計只做出150萬的裁罰處分，保育團體將正式依法提起「公民告知訴訟」。

台灣蠻野心足生態協會律師李菁琪表示，裁罰處分裡面針對三次的違規行為只有處以一次罰款150萬，裁罰過輕不足以促使開發單位遵守環評承諾，今天下午將赴台北高等行政法院針對裁罰過輕的事提起行政訴訟。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，赤道原則規範銀行必須確保他的借貸方不會違反環境、生態保育、社會經濟、甚至永續發展；我們也呼籲各融資銀行應該重新評估他們提供的借貸是否有爭議；甚至未來還沒融資的開發商，應該更謹慎評估。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君提到，「上緯海洋風電」是台灣「第一座」大型商轉示範風場，卻發生多次未依照環評承諾的違規，離岸風機工程費用，一天可高達上千萬，海洋風電22座機組，總建置費用高達240億，但是違反環評多次卻只罰150萬，僅佔總建置成本的0.00625％，對開發業者來說根本一點感覺都沒有。

吳慧君指出，環評承諾僅是減少生態衝擊的「最低要求」，示範風場卻頻繁違規，可見「環保署」並沒有能力即時稽查並要求立即停工改善，未來將在彰化近岸設置大量風機，感到非常憂心，呼籲應以遠岸對環境衝擊較少的風場優先開發，暫緩近岸風場。

環保署督察總隊副大隊長施勝鈞說，依環評法可處30萬至150萬，而環團今天針對再提供公民告知函，會就環團所提的問題再予以回應；他也說，離岸風機的開發，環保署會持續與海委會、能源局等相關部會合作做的更好。

(中時 )