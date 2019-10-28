國民黨立委參選人謝衣鳳(左)陪同韓國瑜至埔鹽順澤宮參拜。（謝瓊雲攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（右二）下午2時30分許，抵達順澤宮參拜。（謝瓊雲攝）

國民黨總統參選人韓國瑜彰化傾聽之旅，下午抵達順澤宮參拜，接受聯訪時強調民心比民調重要，相信台灣人民眼睛是雪亮的，下次總統大選時，台灣人民會自然而然，選擇能夠貼近民意、真正了解他們的心聲的總統，這也是為何他在「最能苦民所苦」這點上民調領先高達11％。

韓國瑜比原定行程提早約5分鐘抵達順澤宮，在彰化縣長王惠美、議長謝典林、全國農會理事長蕭景田、立委參選人謝衣鳳、前立委鄭汝芬和前台北縣長周錫瑋等人陪同下到正殿參拜；隨後步出在廟前階梯上與現場逾500百支持者談話；埔鹽鄉代會主席陳武騰送上一支穿雲箭、鄉長許文萍則送上花椰菜乾等埔鹽農特產。

韓國瑜表示，民進黨執政還有有200多天，其實還是有機會好好幫老百姓做事，他認為民心比民調重要太多了；他也提到澎湖外島觀光問題，澎湖鄉親急切期待大陸觀光客到澎湖玩，目前都必須從金門轉過去，人數還非常稀少，一年不到5千位大陸觀光客；因此澎湖縣長賴峰偉非常著急。

韓國瑜說，希望將來能夠讓澎湖、大陸之間直接開通真正小三通，不要像現在有名無實，若能夠直接對接的話，對澎湖的觀光產業、及其他相關的產業，會有很大的幫助，我會跟賴峰偉縣長討論過未來的機會，個人一定會全力來協助。

韓國瑜參拜埔鹽順澤宮，支持者在廟埕上集結，熱情高喊凍蒜！（黃國峰攝）

韓國瑜參拜埔鹽順澤宮，支持者在廟埕上集結，熱情高喊凍蒜！（黃國峰攝）

頭戴順澤宮廟帽的韓國瑜（中）收下埔鹽鄉代會主席陳武騰(右)送的一隻穿雲箭。（黃國峰攝）

韓國瑜揮舞順澤宮的冠軍宮廟帽向現場支持者發表談話。（黃國峰攝）

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