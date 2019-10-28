小貞的畫作色彩繽紛，展現無限想像力。（台中市政府社會局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府社會局運用公益彩券盈餘分配基金與中央補助經費，推動「成年心智障礙者社區居住方案」，讓心智障礙者適應一般社區環境，至10月底已成立15處社區居住家園，服務84位心智障礙者。28日住在社區居住家園的小貞，在台中市愛心家園1樓藝術光廊中開了人生第一場畫展，社會局副局長陳坤皇到現場肯定她的成長，鼓勵她繼續創作。

社會局說明，21歲的小貞住在社會局委託瑪利亞基金會辦理的社區居住家園，是一位輕度智能障礙者，在母親啟發下自小學時學畫，構圖、上色都有獨特見解與想法，近年來在繪畫老師細心指導下不斷進步，雖口語表達能力有限，但藝術才華、創意無限，透過亮麗的色彩，呈現一幅幅美麗的畫作。

台中市愛心家園園長陳怡君表示，期盼透過這次畫展，讓身心障礙朋友向社會大眾展現他們的創作美學與心靈世界。

陳坤皇指出，感謝瑪利亞基金會的服務與陪伴，幫助身心障礙畫家上課，並鼓勵其創作，也希望透過畫作，社會大眾能更了解身心障礙者，感受他們無限的想像力及純真的喜怒哀樂。小貞繽紛色彩展覽即日起至11月8日止在台中市愛心家園1樓藝術光廊展出，歡迎民眾前來欣賞。

(中時 )