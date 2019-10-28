總統蔡英文連任競選團隊自製直播節目「一起吃早餐」28日邀請到基隆市現任立委蔡適應擔任嘉賓，分享基隆在地美食「油湯」蔥油餅配餛飩湯，加上乾麵，為秋天的涼意，帶來一股暖流。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

總統蔡英文連任競選團隊自製直播節目「一起吃早餐」28日邀請到基隆市現任立委蔡適應擔任嘉賓，分享基隆在地美食「油湯」蔥油餅配餛飩湯，加上乾麵，為秋天的涼意，帶來一股暖流。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

總統蔡英文連任競選團隊自製直播節目「一起吃早餐」28日邀請到基隆市現任立委蔡適應擔任嘉賓，分享基隆在地美食「油湯」蔥油餅配餛飩湯，加上乾麵，為秋天的涼意，帶來一股暖流。

為什麼吃油湯？蔡適應則回說，基隆是早期發展的海港城市，海、陸運都蓬勃發展，有很多工作機會，而最多的職業就是碼頭工人跟貨運司機，也因為工作需要大量勞動，加上基隆多雨潮濕，所以一大早當然得吃一些高熱量、高營養的「油湯」，暖暖胃、暖暖身子，才好上工。

他談到自己的選區基隆，蔡適應介紹，基隆市人口大約37萬人，日治時期是全台第三大都市，因為是較早開發的港口之一。相較於其他港口城市，港口距離市區大都有一段距離，基隆港跟市區距離十分接近，就算不是市區，也能經常聽到郵輪的汽笛聲，感受到海洋的氣息，這正是基隆最大的特色。

分享到在地美食以及觀光活動，蔡適應表示，基隆廟口有這麼多美食，主因是廟宇作為在地信仰中心，逐漸衍生為聚落，自然就有很多攤商進駐做生意，遇到網友提案舉辦釣魚大賽，蔡適應也推薦各式海岸活動，包含夜釣小管、沖岸等私房行程。

主持人阮昭雄提到，交通規劃的革新對都市發展有至關重要的影響，蔡適應回應道，在他任內一直大力推動基隆輕軌捷運，終獲前瞻基礎建計畫補助，感謝中央大力支持，否則不知何時才能達成。他並說，基隆還有快捷公車，三年多三線，真的有實現，讓市民不用再騎車或搭公車到火車站等車，家裡附近就有快捷公車直達台北或新北，實際讓基隆人的交通可以更加順暢方便。

(中時 )