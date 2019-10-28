阿里巴巴國際站28日公布今年九月採購節亮眼數據，各項成績再創新高，實收交易額成長125%，累積訂單量成長117%，支付買家數成長96%，其中實收交易額前三名的國家分別為美國、英國、澳洲。

另外，實收交易額年增幅大於等於100%的市場有127個，買家數年增幅前五名皆為新興國家，分別為中非共和國1000%、尼日720%、利比亞411%、土庫曼400%以及格瑞那達375%，顯示新興國家需求旺盛。

盤點全球熱門行業及爆款商品，美容及消費電子業需求旺盛，買家數較去年同期增長最高，美容業買家增長165%奪冠，爆款商品為假髮；其次為消費電子業增長129%，爆款商品為真無線藍芽耳機；緊接著是家電業及健康醫療業，較去年同期增長皆為113%，爆款商品分別為掃地機器人及肌肉按摩槍。

而阿里巴巴國際站首周數據就開紅盤，僅用2小時35分就超越去年9月採購節首日實收交易額，且今年物流訂單為去年採購節的3倍，其中以消費電子業的物流訂單最多，服裝產品、美妝用品的訂單占比也很高，採購節買氣旺。

據了解，每年由阿里巴巴國際站推動的「採購節」，被譽為「企業界雙11」，帶動全球商家買氣熱潮，為下半年營運積極備貨，也協助企業精準媒合更多的專業買家，提高訂單轉化率。阿里巴巴國際站一直以來從多個維度來優化平台能力、引入大量流量，聚焦多元化解決方案，幫助台灣中小企業營收快速成長。

(旺報 )