國民黨總統候選人韓國瑜民調持續下滑，選情面臨危機，不過，有一個醫師下鄉觀察去發現事實是，支持韓國瑜的人比想像中的多，很多民調只要聽到支持者支持韓國瑜，不是電話被切斷，就是直接跳到下一個題目去，民調對韓這麼不友善的做法，怎能測出真實挺韓的基層聲音！

韓國瑜目前在多份民調仍輸民進黨蔡英文，然而不論是街頭民調，或是下鄉造勢，其盛況空前，都讓韓國瑜感受到「民調冷冰冰，民心熱呼呼」的基層聲音，韓更直言，雖然總統蔡英文民調領先，但他不在乎這些冰冷的阿拉伯數字！

而醫師張東健也有相同感受，他投稿至《Yahoo論壇》表示，據他下鄉半年的觀察，發現民調真的非常詭譎，因為離島和外島超過5成，東台灣8成，北部有9成的基層都挺韓國瑜，甚至南台灣也有超過6成的民眾力挺韓國瑜到底，根本不如民調所顯示的懸殊差距！為何會這樣的結果？張認為，是因為民調只要聽見有人支持韓國瑜，不是掛斷電話，就是直接跳到下一題，民調公司如此操作，怎能得到對韓國瑜公正的民調？

(中時電子報)