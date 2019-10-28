何猷君發文。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君最近接連升格當人夫、人父，24歲的他7月和大6歲的超模奚夢瑤領證，日前小倆口升格當爸媽迎來男娃，也是何家第五代首位長孫，何猷君最近鬆口會送禮給辛苦生寶寶的奚夢瑤，卻慘被批將妻子當生兒子工具。昨(27日)他發文說「獎勵」二字是記者說的，不是他說的，並強調夫妻間互送禮物本來就是正常的事。

被封為人生勝利組的何猷君不僅家中有錢有勢，又頂著麻省理工學院高材生光環，今年5月他大手筆公開向奚夢瑤求婚，兩人7月領證，本月24日生下一子，何猷君卻被批評「獎勵」愛妻的舉動，簡直將太太視為生孩子的工具，他昨轉發採訪影片澄清，自己是被記者問「怎樣獎勵老婆？」他回答：「獎勵啊？禮物就不方便在這裡說啦」，澄清獎勵二字並非出自他口。

何猷君在採訪中也提到，父親何鴻燊已經見過孫子，很開心當爺爺，至於給奚夢瑤的禮物，何猷君已經想好，「是她喜歡，日後孩子也能用上的東西」，何猷君有意多生幾個寶寶，從小在大家族長大的他有意生三個以上，但笑說奚夢瑤聽到可能不開心，因為當媽太辛苦。

(中時電子報)