北市共有社福設施共有106棟，其中卻有12棟因為混有私宅，無法辦理建物的耐震評估及補強，北市議員秦慧珠更發現，12棟中有9棟屋齡逾20年，其中最老的建物還有42年，這些社福設施大多為老、幼、婦、殘所使用，若無法做耐震評估，那簡直是「拿命來賭」。社會局表示，會找建築師公會討論是否「切割評估」。

秦慧珠指出，北市竟有12棟社福設施因為「混私宅」無法做耐震的詳細評估及補強，其中不乏老屋，「培立家園」屋齡就有42年，萬華老人服務中心37年、大安工坊36年、大安社會福利中心36年、廣安居35年、成功社區公共托育家園31年等。

「是拿老幼婦殘來賭命嗎？」秦慧珠痛批，12棟社福設施每月進出的使用人次共達2萬223人次，若地震來臨時，這些建物裡的人怎麼逃命？難道要小小孩或殘障人士自行跑起來？現在老師又這麼少，老師一雙手能抱幾個小孩跑？市府卻無法去做耐震詳評，那就是「行政無能、政府失效！」

秦慧珠建議，市府應成立專案積極處理，一個是乾脆搬遷，不然就補貼補強，或是訂立罰則做強制性詳評。

社會局長陳雪慧表示，此事的確令市府苦惱，目前有思考在沒辦法搬遷下，找法務局商量看看能否自治法規，做強制性動作；或是找建築師公會評估，看能否做「切割詳評」，並針對老幼婦殘的據點先做。

秦慧珠還說，有的社福設施補強拖太慢，竟要拖到2023年才完成，局長有空就去跟市長柯文哲要求加快預算的編列。陳雪慧答覆，今年只編119萬元，但明年已多編3300多萬元，2021年起將會倍數增加補強預算。

(中時 )