現代人人手一機，你可以多久體驗沒有網路的生活呢？打破金氏世界紀錄的荒野求生大師艾德，史塔福，決定遠離世俗塵囂，以往荒野挑戰都只有自己「脫網」，這次不再一個人大冒險，而是攜家帶眷脫離網際網路的魔爪，甚至連僅有兩歲的兒子有背帶來印度洋的荒島進行求生大冒險，在沒有水源、食物、物資的窘境下，能順利度過一個月嗎？Discovery頻道《單挑荒野一家》於10月28日星期一晚間10點首播，帶你看看最狂的荒野求生一家，究竟如何在無人島上生存一個月。

《單挑荒野一家》帶你看最狂一家人。（Discovery頻道 提供）

《單挑荒野一家》 最狂一家人荒野求生一個月。（Discovery頻道 提供）

為了讓只有兩歲的兒子在荒島中能過得「舒適」，在完全沒有物資山窮水盡的狀態下，艾德的求生首要目標就是找「水源」，再逐步從海邊的漂流物中找到能蓋「家」素材，解決了有瓦遮頭的問題後，「食物」的問題該怎麼解決呢？帶著最強求生專家出門，問題都能快速解決！艾德甚至將海邊撿到的金屬片拿來「煉金」做武器！做好的「矛」就是最好的捕獵工具，山裡跑的海裡游的，瞬間都能成為待宰羔羊！然而解決了溫飽，就能安穩的度過這一個月？更艱鉅的挑戰，正等著他們克服…。

超狂老爸！帶2歲兒子荒島求生 土法「煉金」做矛。（Discovery頻道 提供）

有了充足的水源，但因為棲息地只能靠補海鮮充飢，對於三人來說根本食不果腹，身為一家之主的艾德決定帶著自製的武器，踏遍全島，為妻小帶來更好的生活品質，清晨就出門的他，在荒島隨時都可能遇到危險甚至喪命。

在完全無通訊設備的情況下，老婆蘿超擔憂，而此時在外的愛德則是為了一家溫飽正跟野豬「大戰」，傍晚時分終於盼得丈夫回家的羅拉，更是與兒子一同抱著老公難過說到：「別再讓我擔心了」，可見兩人平時感情甜蜜。Discovery頻道《單挑荒野一家》於10月28日星期一晚間10點首播，帶你看看最狂的荒野求生一家，究竟如何在無人島上生存一個月。

艾德一家前進荒島，全家大小一起求生囉~《單挑荒野一家》。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)